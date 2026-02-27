仕事と報酬の間には どんな関係があるのか 子（し）曰（いわ）く、君（きみ）に事（つか）えては、其（そ）の事（こと）を敬（けい）して其（そ）の食（しょく）を後（のち）にす。 ＜訳＞先生がいわれた。主君に仕えるには、まずその仕事を慎重に行って、俸禄のことはあとまわしにするものだ。 何か仕事を頼むと、反射的に「それやったら、いくらくれるの」という人がいます。 やってもいないうちから、報酬のことを口に出す