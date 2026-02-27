クレームを言ってくるヤバそうな相手に使える実践的心理テクニックとは 落ち着いたトーンで謝罪をして相手の怒りを鎮める 仕事のなかでもとくに難しいとされていることのひとつに、クレームの対応が挙げられます。もちろん、無いに越したことはないのですが、逆にうまく解決することができれば社内での評価も必然的に上がってくることでしょう。 もし顧客からクレームを受けたら、真っ先に上司に報告し