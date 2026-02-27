２７日の東京株式市場は、日経平均株価が前日比１４７円安の５万８６０６円と反落して始まった。 前日の米株式市場では、ＮＹダウは小幅に上昇したもののナスダック指数は下落した。エヌビディア＜ＮＶＤＡ＞の決算は好調だったが株価は下落したことが嫌気され、半導体などハイテク株が売られた。これを受け、日経平均株価は値を下げて始まった。また、為替は１ドル＝１５５円９０銭前後で推移している。 出所：ＭＩＮＫ