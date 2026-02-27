台湾の頼清徳総統は26日、日本のプロ野球・ソフトバンクの球団会長を務める王貞治さんに台湾との交流に寄与した人などに贈られる、「一等景星勲章」を授与しました。台湾の頼清徳総統は26日、野球での功績と、台湾と日本の野球の発展と交流に貢献したことをたたえ、王貞治さんに「一等景星勲章」を授与しました。頼総統は「王さんは『一生懸命』『一球入魂』の精神と、芸術的な『一本足打法』により生涯通算868本の本塁打という世