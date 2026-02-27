きょう東証スタンダード市場に新規上場したギークリーは、公開価格と同じ１９００円ウリ気配でスタートし、その後は気配値を切り下げていたが、午前９時１２分に公開価格を１４３円（７．５％）下回る１７５７円で初値をつけた。 出所：MINKABU PRESS