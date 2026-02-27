ＡＶＩＬＥＮは３日続伸。２６日取引終了後、ベルシステム２４ホールディングスとの間で、ＡＩエージェントの実装型ＢＰＯモデルの構築を目的とした合弁会社を設立すると発表した。アヴィレンの高いＡＩソリューション力とＢＰＯ事業を組み合わせることで企業の業務変革を支援することを目指す。新会社は４月からの営業開始を予定している。出資比率はベル２４ＨＤが５１％、アヴィレンが４９％となる見通し。