ＭＴＧは大幅続伸となっている。同社は２６日、アイシンと戦略的パートナーシップを締結し、新製品における共同開発を開始したと発表。これが材料視されているようだ。 これはアイシンが自動車部品事業で培った技術開発力やものづくり力と、ＭＴＧが美容領域で磨いてきた製品開発力及び事業運営力を掛け合わせることで、これまでにない新たな価値を継続的に創出することを目指すもの。第１弾として新製品「Ｒｅ