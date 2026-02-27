有機合成薬品工業はしっかり。２６日取引終了後、保土谷化学工業と核酸医薬品受託製造事業で協働すると発表した。核酸医薬品はオリゴ核酸を基本骨格とし、従来の低分子医薬品や抗体医薬品では治療が困難だった遺伝性疾患、希少疾患、がんなどに有効な次世代医薬品のこと。これに伴い、保土谷は有機薬の発行済み株式数の５％にあたる１０９万８７００株を取得する。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事