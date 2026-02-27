バイタルケーエスケー・ホールディングスが３日ぶりに急反発し、昨年来高値を更新した。同社は２６日の取引終了後、株主優待制度を拡充すると発表。これを材料視した買いが入った。従来は１０００株以上を保有する株主を対象として優待品を贈呈していたが、今年３月３１日を基準日とする株主優待より、１００株以上を保有する株主を対象とし保有株式数に応じて、継続保有期間３年未満の場合にＱＵＯカー