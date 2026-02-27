ＮＥＣは全体地合い悪に抗してカイ気配スタートとなる異色人気。前日の大幅高に続き、きょうも一時４％を超える上昇で底値離脱の動きを鮮明としている。前日の米国株市場では決算発表通過後のエヌビディア＜NVDA＞が急落したことなどを背景に、半導体関連株が軒並み下落。東京市場でもエヌビディアと関係密接なアドバンテストをはじめ半導体関連株への売りが目立つ状況となった。 しかし、米株市場では決算発表を受け