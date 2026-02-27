「Imagen」のブース CP+2026のImagenAI Ltd.のブースを紹介する。AIを活用した編集ソフト「Imagen」を展開する企業で、2020年に創業。世界中で10万人以上のフォトグラファーが利用しているが、日本市場に本格参入したのは2025年と最近のため聞き馴染みのない読者も多いかもしれない。 “AIで編集”と聞くと、あるものをないように、ないものをあるように見せるというイメージを持つ向きもあるだろ