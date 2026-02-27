27日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比38.7％減の612億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同46.7％減の428億円となっている。 個別ではグローバルＸロボティクス＆ＡＩ－日本株式ＥＴＦ 、ＭＡＸＩＳ高配当日本株アクティブ上場投信 、ｉシェアーズ米国