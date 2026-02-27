鉱工業生産指数の推移経済産業省が27日発表した1月の鉱工業生産指数速報（2020年＝100、季節調整済み）は前月と比べて2.2％高い104.0だった。上昇は3カ月ぶり。基調判断は「一進一退」で据え置いた。業種別では、全15業種のうち、自動車やプラスチック製品など13業種で上昇した。生産用機械とパルプ・紙・紙加工品の2業種は低下した。先行きは2月が0.5％低下、3月が2.6％低下と見込んだ。