カインズは2月21日、家庭で不用になった園芸用土を回収するサービスを「カインズ 吉川美南店」にて開始した。家庭で不用になった園芸用土を回収するサービス同社は、2021年に策定した「くみまち構想」に基づき、地域共生による課題解決と価値創造を指向し、自治体や企業等との連携を進めてきた。その代表的な取り組みが、家庭で不用になった園芸用土をカインズ店舗で回収し、焼成・殺菌処理を行った上で再生し、店舗にて販売する「