岡田将生が主演する4月スタートのドラマ『田鎖（たぐさり）ブラザーズ』（TBS系／毎週金曜22時）の追加キャストとして、山中崇、仙道敦子、和田正人、飯尾和樹、長江英和の出演が発表された。岡田と染谷将太演じる“田鎖ブラザーズ”と関わる人物を演じる。【写真】岡田将生＆染谷将太、兄弟役の共演に喜び「何事も継続は力なりなんだな」本作は、2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたにもかかわらず、わずか2日の