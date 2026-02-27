◆姫路競馬６日目（２月２７日）《小牧太》３勝を挙げて４５勝。スマートセラム（７Ｒ）に力が入る。「すんなり運べれば」（◎）。ゼットシルヴィア（１０Ｒ）も「休み明けだが仕上がりすぎているぐらい」（◎）。ビッグリヴァーサル（８Ｒ）は「これまでと違う競馬をしてみる」（○）。ジーティートゥルー（９Ｒ）も「前走の１８００メートル戦の走りは悪くなかった」（○）。《下原理》２２勝。期待のシャオシンユン