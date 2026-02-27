今季の米女子ツアーは早くも3戦目。「HSBC女子世界選手権」第1日（シンガポール・セントーサGCタンジョンC=6793ヤード・パー72）の舞台は距離が長く、大きなグリーンと池絡みのホールが多いのが特徴。午前はソフトだったバミューダ芝のグリーンは午後から硬くなりスコアが伸びなかったが、山下美夢有（24）は首位に2打差の4アンダー3位タイと好スタートを切った。【もっと読む】山下美夢有が「素人ゴルファー」の父親の教えでメジ