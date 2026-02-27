【秦真司 監督探訪2026】#5中日【ヤクルト】故障ラッシュで離脱13名、池山監督も球団も「若手を育てるしかない」と覚悟を決めた中日の井上一樹監督と嶋基宏ヘッドコーチによると、キーマンは「高橋宏斗と金丸夢斗」の侍ジャパン投手コンビ。先発陣はこの2人に実績のある大野雄大、柳裕也、涌井秀章、マラー、メヒアら助っ人を加えれば、そこそこ駒はそろっている。昨季セーブ王で抑えを務める松山晋也がキャンプ中に「左脇腹