ネスタリゾート神戸（兵庫県三木市）は、春の苺（イチゴ）イベント「Strawberry hunt 2026」を、3月20日（金・祝）から土日祝限定で開催する。4月5日（日）までの全7日間。昨年（2025年）初開催。のべ1万2000人を動員した人気企画で、開業10周年を迎える今年は内容をさらに広げ、苺を“えらぶ・たべる・あそぶ・つくる”体験型エリア「ストロベリータウン」としてパワーアップする。会場には、播磨地域のイチゴ農家から直送