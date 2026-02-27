２６日に「社会保障国民会議」の初会合が開かれ、食料品を対象にした消費税減税などについての議論が始まった。消費税を巡っては、コロナ禍などの際に欧州で減税が行われたが、小売価格などの十分な引き下げにつながらなかった経緯があり、家計支援のためには慎重な検討が求められそうだ。ドイツでは２０２０年７月から半年間、日本の消費税に相当する付加価値税（ＶＡＴ）を減税した。標準税率は１９％から１６％に、食料品な