左足の故障により、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）出場を辞退したパドレスの松井裕樹投手（30）が悔しい胸の内を語った。26日（日本時間27日）、地元ラジオ局「97.3TheFan」が報じた。「97.3TheFan」は公式X（旧ツイッター）に松井のインタビュー動画を投稿。その中で出場辞退について「すごく前回大会のことも含めて気持ちが入っていたところだったので、正直、凄くショックはある」と悔しさをにじませ