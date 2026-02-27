映画監督の浜粼慎治容疑者が酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されました。浜粼慎治容疑者はおととい、東京・世田谷区の路上で酒気帯び運転をした疑いがもたれています。交通事故の通報を受け警察官が駆けつけたところ、浜崎容疑者が運転するポルシェが住宅の壁に衝突していて、呼気検査で基準値を超えるアルコールが検出されました。浜崎容疑者は「お酒を飲んで車を運転して事故を起こしたことに間違いありません」と容