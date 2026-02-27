現地２月24日に行なわれたチャンピオンシップ（イングランド２部）第34節で、松木玖生が所属するサウサンプトンはQPRと対戦。５−０で完勝し、松木はリーグ戦初得点を含む２ゴールをマークした。２日後にクラブの公式SNSが、「クリュウ・マツキのリーグ初ゴール。良き仲間と共に」と綴り、サウサンプトンの歴代日本人選手の写真を公開。李忠成、吉田麻也、南野拓実、菅原由勢、そして松木の面々だ。 この投稿には以下の