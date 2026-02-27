夫が亡くなると、世帯の年金は驚くほど減ってしまいます。そんな「もしも」の時に自分を守るためには、あらかじめ年金の受け取り方を知っておくことが大切です。『これだけ差がつく！老後のお金 55歳から15年で2500万円をつくる』（首藤由之著）は、年金など人生後半期のお金事情に詳しいファイナンシャル・プランナーの著者が将来のマネープランについて分かりやすく解説しています。本書から一部抜粋し、意外と知らない「遺族厚