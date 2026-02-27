文部科学省は27日、世界最高の研究水準を目指す「国際卓越研究大学」に1月に認定した東京科学大に対し、2026年度は約124億円を助成すると発表した。10兆円規模の大学ファンド（基金）の運用益から最長25年間、財政支援する。松本洋平文科相が同日、東京科学大の体制強化計画を認可した。計画は、東京工業大と東京医科歯科大の統合経験を生かし、医工連携論文を25年で7倍以上に増やすことや、病院での人工知能（AI）活用を掲げ