（CNN）米国とイランは26日、スイス・ジュネーブで核開発をめぐる協議を行った。最終的な合意に至るような大きな進展はなかったが、双方において進展の兆候もあった。協議に詳しい関係者が明らかにした。実務的な議論を行うため、来週あらためて協議を行うという。両国は共にイランの核開発について詳細に話し合うべく同日の協議に臨んだ。米国はイランにウラン濃縮の完全放棄を断固として要求した。協議に詳しい別の情報筋による