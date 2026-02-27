2月15日の京都記念を制したジューンテイク（牡5＝武英、父キズナ）は武豊と新コンビで金鯱賞（3月15日、中京）に向かうことが分かった。15日の京都記念は藤岡とのコンビで大外12番から2番手で進め、早め先頭で押し切りV。24年京都新聞杯以来、2度目の重賞制覇を飾った。