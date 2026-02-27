2月の東京23区の消費者物価指数は、生鮮食品を除く総合が前の年の同じ月より速報値で1.8％上昇しました。国による電気・ガスの補助金などの影響で、1年4か月ぶりに1％台となりました。東京23区の消費者物価指数は、2月中旬時点で変動の大きい生鮮食品を除いた総合指数が110.5となり、去年の同じ月と比べて1.8％上昇しました。上昇率が2％を下回って1％台になるのは、おととし10月以来、1年4か月ぶりです。コメ類が18.2％上昇したほ