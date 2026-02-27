2月23日に天皇陛下は66歳を迎えられた。皇室研究家で神道学者の高森明勅さんは、「記者会見での天皇陛下のご発言には、敬宮殿下がご結婚後も『皇族』として皇室にとどまられることを、ご自身が強く望んでおられるご本心を、これまでにないほど率直に示されていた」という――。写真＝iStock.com／Tom-Kichi※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Tom-Kichi■天皇誕生日一般参賀で「愛子さまー」の歓声も2月23日は天皇陛下の66