ハーゲンダッツ ジャパンは2月25日、「2026年度 ハーゲンダッツ ジャパン 事業計画発表会」を開催した。登壇した同社 マーケティング本部長の北川和男氏は、ブランド価値のさらなる強化を軸に、定番ミニカップのパッケージ刷新や、クリスピーサンド発売25周年を記念した施策、新商品の展開などを説明した。ハーゲンダッツ、春の新商品○7年ぶりのパッケージ刷新、“おいしさが直感的に伝わる”デザインへ今回パッケージデザイン刷