アストンマーティンやレンジローバーなどの高級輸入車を取り扱うディーラーが、兵庫県・六甲山に寄宿舎付きのインターナショナルスクールを設立する。なぜなのか。何のためなのか……。いろいろな疑問がわいてきたので、話を聞いてきた。答えてくれたのは、世界的な名門校「North London Collegiate School」を日本に誘致し、神戸市に「North London Collegiate School Kobe」(NLCS Kobe)を設立することを決めた八光エルアール代表