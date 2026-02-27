「オール電化は、本当にお得なのか？」と疑問を持たれる方もいらっしゃるでしょう。オール電化には、光熱費を管理しやすい、火やガスを使わないため安全性が高い、キッチンをお手入れしやすいなどのメリットがあります。一方で、電気代が高くなる可能性もあります。 そこで本記事では、「オール電化は本当にお得なのか？」「オール電化で気を付けるべきポイントはどこか？」について解説します。現在