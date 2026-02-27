米Googleは2月26日（現地時間）、画像生成・編集モデル「Nano Banana 2」を発表した。正式名称は「Gemini 3.1 Flash Image」で、従来の高速版（Nano Banana: Gemini 2.5 Flash Image）の応答性能と、上位版「Nano Banana Pro」(Gemini 3 Pro Image)に匹敵する画質と制御性を併せ持つ新モデルとなっている。Nano Banana 2は、26日よりGoogleの主要なサービスへ順次導入される。Geminiアプリ: Fast、Thinking、Proの各モードにおいて