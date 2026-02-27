「木挽町のあだ討ち」(C) 2026「木挽町のあだ討ち」製作委員会 (C) 2023 永井紗耶子／新潮社 「第98回アカデミー賞」(メイクアップ＆ヘアスタイリング賞)へのノミネートを果たした「国宝」(2025年)の効果もあり、何かと歌舞伎が話題になることの多い昨今。歌舞伎界に若い世代のファンが増加するという追い風が吹いている中、感度の高い邦画ファンから注目を集めているのが、"江戸歌舞伎"の芝居小屋を丸ごと再現した「木挽町の