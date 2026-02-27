GoogleがAndroid 17 Beta 2をリリース！Pixel 6以降で利用可能にGoogleは26日（現地時間）、スマートフォン（スマホ）やタブレットなど向けプラットフォーム「Android」の次期バージョン「Android 17（開発コード名：Cinnamon Bun）」（ https://developer.android.com/about/versions/17 ）における一般向けベータ版の第2弾「Android 17 Beta 2」を公開したとお知らせしています。すでに同社が展開する「Pixel」ブランドの「Pixel