昨年頃から、バラエティ番組やお笑い番組でまさに「引っ張りだこ」の状態が続いているピン芸人のみなみかわさん。最近では、テレビで見ない日はないといっても過言ではないほどの売れっ子ぶりを見せています。かつては「松竹芸能の壊し屋」などと呼ばれ、毒のあるキャラクターで注目を集めましたが、ここまでの大ブレイクを果たした背景には何があるのでしょうか。いまやバラエティ界に欠かせない存在となったみなみかわさん