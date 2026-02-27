今日27日は、気圧の下降する地域が多く、北陸では影響度が大きくなる所もありそうです。その先、気圧が上昇と下降を繰り返し、3月3日頃は広い範囲で下降による影響度が大きくなるでしょう。気圧変化による影響を受けやすい方は、頭痛やめまいなどに注意が必要です。今日27日気圧下降北陸で影響度大今日27日は、低気圧や湿った空気の影響で全国的に曇りや雨となるでしょう。気圧が下降する所がほとんどで、金沢をはじめ北陸では