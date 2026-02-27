文部科学省は27日、基礎研究の推進と技術革新の創出を目指す「戦略的創造研究推進事業」などの2026年度の目標を決めた。目標は（1）新たな量子科学の開拓（2）長寿命・自己修復する材料の創出（3）現実社会をサイバー空間に再現する次世代「デジタルツイン」開発（4）五感の探究と応用（5）生物と環境の相互作用の解明（6）DNAやRNAが果たす多様な役割の理解と創薬への応用。研究総括を選定した上で、4月から科学技術振興機構