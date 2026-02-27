＜HSBC女子世界選手権事前情報◇24日◇セントーサGC（シンガポール）◇6793ヤード・パー72＞開幕前日のプロアマ大会は、午後の部が雷雲接近により一時中断した。約1時間後に再開されたものの、再び雷雲が迫り、18ホールを終えられずに取りやめになった。6番からスタートした竹田麗央は18番を終えたところでプレー終了。その前日の火曜日はイン9ホールのみをラウンドしていたため、1番から5番ホールのコースチェックができていな