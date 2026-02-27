警察官などを装って70代の男性から現金6500万円以上をだまし取ったなどとして、口座管理を担当していた男が逮捕されました。【映像】連行される武村容疑者の様子職業不詳の武村維先容疑者（39）は、2023年、仲間と共謀し、警察官などを装って神奈川県に住む70代の男性から現金およそ6500万円をだまし取った疑いなどがもたれています。警視庁によりますと、武村容疑者はだまし取った金が振り込まれる口座の管理をしていて、振