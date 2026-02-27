パキスタン・イスラマバード、アフガニスタン・カブール【イスラマバード共同】アフガニスタンのイスラム主義組織タリバン暫定政権は26日、隣国パキスタンとの国境地帯で同国の軍事施設への大規模な攻撃を開始したと発表し、55人のパキスタン兵士を殺害したと主張した。パキスタン政府によると、治安部隊が応戦してタリバン兵士133人を殺害したとし、衝突が激化している。またパキスタン軍は27日、アフガン各地に空爆を実施し