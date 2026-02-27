「にしたんクリニック」や「イモトのＷｉＦｉ」などを手がけるエクスコムグローバル株式会社の西村誠司社長が、このほど取材に応じ、「ひふみん」の愛称で多くの人から親しまれ、１月２２日に死去した棋士の加藤一二三・九段（享年８６）を悼んだ。加藤さんとは「イモトのＷｉＦｉ」ＣＭ出演などを通じ、親交があったという。加藤さんには「世間では『天然でかわいらしい』と称されるなど、ユニークなキャラではありましたが、