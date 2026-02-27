米株価指数先物時間外大幅下落、アンソロピックが国防総省の提案拒否 東京時間08:54現在 ダウ平均先物MAR 26月限49238.00（-293.00-0.59%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6887.00（-33.00-0.48%） ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限24972.25（-108.75-0.43%） 米株価指数は時間外で大幅下落。アンソロピックが国防総省の提案を拒否したことを受け投資家心理が悪化している。また、エヌビディア決算見通しに対する