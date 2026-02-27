那覇キャンプ中の巨人は２７日、韓国ハンファ・イーグルスとの練習試合を予定している。沖縄セルラースタジアム那覇で午後１時開始予定。朝の時点では天気は曇り。日中は雨予報のため球場の内野には全面シートが敷かれた。天気が気になるところだが先発は赤星優志投手の予定。横川凱投手らも登板予定となっている。