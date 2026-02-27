ＭＬＢのオープン戦が２６日（日本時間２７日）、米アリゾナ州、フロリダ州の各キャンプ地で行われた。アストロズ・今井達也投手（２７）は“デビュー戦”となるメッツ戦に先発し、右足に打球を受けながらも１回１安打無失点だった。ＷＢＣ日本代表のブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）は侍合流前の最終戦だったマーリンズ戦で３打数１安打２打点。ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）は疲労を考慮してドジャース戦