秋篠宮ご夫妻の長男・悠仁さまは26日京都府を訪れ、成年式を終えた報告をするため明治天皇などの陵墓を参拝されました。26日午後、京都市を訪れた悠仁さまは車の窓を開け笑顔で手を振られました。出迎えた人たちは、「素敵な笑顔でこちらを向いて会釈していただいて感激しました」、「日の丸の小旗を手作りで作ってきました。見ていただけたかな」と話していました。モーニング姿の悠仁さまは京都市内にある明治天皇の陵墓へとゆっ