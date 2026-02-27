セブン-イレブンで購入できる化粧品ブランド「パラドゥ」（https://www.parado.jp/）から、「ネイルファンデーション」と「ミニネイル」の春コレクションを期間限定で登場しました（一部店舗を除く）。発売日は2026年2月27日です。ジューシーな血色感とぷるんとしたみずみずしさパラドゥの春のネイルコレクションのテーマは「Pick a Fruit」。「ネイルファンデーション」は1色、「ミニネイル」は4色、"もぎたてのフルーツ"をイメー