治療により病気が寛解した後も、定期的な経過観察が必要です。血液検査や画像検査を通じて、再発の兆候を早期に捉えることが重要となります。経過観察の頻度や検査項目、予後と再発時の対応について説明します。患者さん自身も身体の変化に注意を払いながら、長期的な健康管理を続けていきます。 監修医師：山本 佳奈（ナビタスクリニック） 滋賀医科大学医学部卒業 / 南相馬市立総合病院や常磐病院（福島）を経て、ナビタスク