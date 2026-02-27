27日8時48分、JPX日経インデックス400先物期近2026年3月限は前日清算値比80ポイント安の3万5205ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値3万5163.92ポイントに対しては41.08ポイント高。 株探ニュース