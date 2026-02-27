県議会柳井市選挙区の補欠選挙が27日告示され、定数1に新人3人が立候補しました。【午前9時現在】県議会柳井市区の補欠選挙に立候補したのは、届け出順に元柳井市職員の山縣孝司さん52歳、元柳井市議会議員の下村太郎さん43歳、社会福祉法人理事長の佐々木信夫さん87歳の3人です。山縣孝司さんは元柳井市の職員で職員として働く中でこれまでとは違う立場で市民の役に立ちたいと思い出馬を決意したといいます。柳井市長選に2度立候